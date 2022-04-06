Усереду, 6 квітня, Одесу несподівано накрило щільним серпанком з боку моря — місцеві жителі стурбовані, що це може бути.

Видання "Телеграф" зібрало фото та відео з місця подій.

Зазначається, що серпанок з’явився близько обіду і став дуже швидко наповзати на територію всього міста.

Одесити кажуть, що у повітрі нічим не пахне, але швидкість розповсюдження щільної повітряної завіси їх все одно спантеличила, тому вже є припущення, що насправді це дим і в морі щось горить.

Пізніше пояснення цього явища дали синоптики.

«Таке явище спостерігається через температурний контраст: вода в морі зараз +6 градусів, а повітря – понад +10. Коли холодний потік повітря з моря сягає міста, утворюється такий туман. Явище протримається, поки напрям вітру не зміниться», — пояснила синоптик Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні, деякі бізнесмени Одесської області виїхали в москву, залишили в Україні своє майно, включаючи вантажну техніку. Средства будуть переданы на потреби ВСУ.

Об цьому повідомив председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Зазначимо, що окупанти активізувалися у повітрі над Одеською областю: Братчук пояснив ситуацію.

Також Арестович висловився про загрозу з Придністров'я: "Проблему цього "гадюшника" давно треба було вирішити"

Також повідомлялось, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.