Ворожа армія нанесла удар по Одесі, ймовірно балістикою, відомо про жертв та поренених через обстріл.

Одесу обстріляли, ймовірно, б балістичними ракетами, під ударом ворога опинилися житлові квартали, є загиблі та поранені.

Жорстку ворожу атаку, ймовірно балістичними ракетами, переживає Одеса сьогодні, 18 листопада.

Як повідомляють місцеві жителі у Телеграм-каналах, у різних районах Одеси було чути вибухи. У мережі пишуть, що приліт у районі зі щільною житловою забудовою.

"У місті є приліт, у небо здіймається величезний стовп диму", - пише місцеве видання "Думська" додавши, що за непідтвердженими даними, ворог використовував ракету з касетною частиною.

"Одесі 8 загиблих. Палають житлові будинки. Вже є офіційна інформація про загиблих.Те**ристи воюють з мирним населенням...", - про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Через ракетну ворожу атаку є жертви та поранені, повідомив губернатор Олег Кіпер у Телеграм.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, у тому числі житлові будинки. В Одесі приліт по цивільній інфраструктурі, у мережі публикують фото, де тіла людей лежать просто на дорозі.

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