В Одессе с начала появились тысячи беженцев, многие из них остались без дома и денег.

Людям, которые нуждаются в помощи рассказали, как получить гуманитарную помощь в Одессе.

В Одессе открыто множество центров гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь выдается ВПЛ, зарегистрированным в Единой информационной базе данных и одесситам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.

Как подать заявление на получение гуманитарной помощи в Одессе?

Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность. Переселенцам нужно взять с собой справку ВПЛ.

Заявления принимают волонтеры прямо в гуманитарных центрах, кроме того, можно позвонить на горячие линии районных территориальных центров социального обслуживания.

Пожилым людям и лицам с инвалидностью предусмотрена доставка помощи на дом.

Как получить гуманитарную помощь в Одессе:

Переселенцы могут получить гуманитарную помощь в виде пищевых и гигиенических наборов, одежды, обуви, белья и бытовых вещей от благотворительного фонда "Утро Возрождения".

Для того чтобы получить гуманитарную помощь в Одессе, внутренне перемещенным лицам нужно заполнить форму на сайте организации.

Переселенцы с маленькими детьми в Одессе могут получить детское питание от "Каритас". Чтобы получить помощь, родителям необходимо обратиться по адресу фонда: улица Генерала Петрова, 49. Фонд работает по будням с 11:00 до 17:00.

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