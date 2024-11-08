С началом отопительного периода в Украине потребление электроэнергии увеличится и избежать дефицита не удастся, узнайте, когда начнут выключать свет в Одессе.
О ситуации в энергосистеме Украины и прогнозах по отключениям света рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.
По словам эксперта, при температуре от 0 до -5 градусов ситуация со светом, в том числе в Одессе, будет шаткой, поэтому именно в этот период возможны отключения света, которые могут длиться от 2 до 4 часов максимум.
Однако, в случае если температура воздуха опустится ниже и будут морозы, которые продлятся две-три недели, отключения могут быть до 8 часов.
Как сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, если и дальше враг будет запускать "шахеды" на локальном уровне, то никаких изменений не будет.
При таком сценарии ситуация со светом, в частности в Одессе, будет стабильной в значительной части ноября.
Однако когда температура снизится и начнется отопительный сезон в Одессе, потребление значительно возрастет.
"Безусловно, дефицита электроэнергии нам невозможно избежать. Он будет. И будет в пиковые часы — вечерние, с 6 до 11 вечера", — прогнозирует Омельченко.
Источник: Новости.Live , hromadske .
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