Вражеская армия нанесла удар по Одессе, вероятно баллистикой, известно о жертвах и раненых из-за обстрела.

Одессу обстреляли, вероятно, баллистическими ракетами, под ударом врага оказались жилые кварталы, есть погибшие и раненые.

Жесткую вражескую атаку, предположительно баллистическими ракетами, переживает Одесса сегодня, 18 ноября.

Как сообщают местные жители в Телеграмм-каналах, в разных районах Одессы были слышны взрывы. В сети пишут, что прилет в районе с плотной застройкой.

"В городе есть прилет, в небо вздымается огромный столб дыма", - пишет местное издание "Думская", добавив, что по неподтвержденным данным, враг использовал ракету с кассетной частью.

"Одессе 8 погибших. Пылают жилые дома. Уже есть официальная информация о погибших. Те**ористы воюют с мирным населением...", - об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Из-за ракетной вражеской атаки есть жертвы и раненые, сообщил губернатор Олег Кипер в Телеграмм.

Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. В Одессе прилет по гражданской инфраструктуре, в сети публикуют фото, где тела людей лежат прямо на дороге.

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