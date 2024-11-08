Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 9 ноября, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе погода 9 ноября будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди, которые закончатся ближе к середине дня.

Ночью и утром местами может быть небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Больше осадков не ожидается, прогнозируют синоптики погоду в Одессе 9 ноября.

Ветер северо-восточный, 4,8-6,3 м/с. Температура ночью 5-7°С, днем 6-8°С. В Одессе и области также весь день 9 ноября будет облачно с прояснениями.

К слову, до конца недели в Украине сохраняется сухая и относительно теплая погода , однако на следующей неделе нас ожидает мощная волна снегопадов.

10 ноября на всей территории Украины будет держаться антициклон, ожидается переменная облачность без осадков.

Температура ночью 0…+5°C, днем ​​+8…+13°C.

Первый серьезный снегопад в Украине возможен 15 ноября. Движущийся с юго-запада атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

16 ноября, непогода распространится на восточные, южные и центральные области, а также часть северных регионов, и местами снегопады могут быть интенсивными.

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