В Одессе 11 ноября ожидается солнечная погода, во второй половине дня на небе могут появиться облака, но к вечеру снова будет ясно.

Синоптики дали подробный прогноз погоды в Одессе и области на 11 ноября 2024, узнайте, каким будет этот день.

Прогноз погоды в Одесской области 11 ноября появился на сайте sinoptik.

Утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков в этот день.

"В Одессе утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе на 11 ноября.

11 ноября погода в Одессе и области порадует украинцев.

Температура ночью будет колебаться в районе 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9 градусов.

К слову, первый снегопад в Украине ожидается 15 ноября.

Атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

Напомним, со снижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.

Несмотря на рост потребления энергии, в энергетической системе дефицита пока не наблюдается. Отключений электричества пока не планируется, сообщает эксперт Владимир Омельченко.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.