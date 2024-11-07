В Одессе погода в ноябре ожидается относительно теплой, температура воздуха в регионе будет выше, чем в других областях Украины.

Узнайте, какой будет погода в Одессе 8 ноября 2024 года и будет ли ветер в этот день.

По данным синоптиков сайта Meteoprog, погода 8 ноября 2024 года в Одессе и области будет разной

"Оставляем зонтики дома. Осадков не предвидится. Этот день будет стабильно прохладным", - прогнозируют синоптики.

Погода в Одессе на 8 ноября: днем ​​в Одессе температура воздуха прогреется до +13°, ночью до +6°

В ноябре в Одессе обещают пять солнечных дней: 7, 10, 12, 16, 22 ноября, всего в этом месяце будет облачно.

В большинстве областей Украины ожидается усиление ветра до опасных значений, а также резкие колебания атмосферного давления и осадки в смешанной форме.

8 ноября (пятница): Погода по всей Украине, в том числе в Одессе, без осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на востоке – западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1…+4°C, днем ​​+8…+13°C.

9 ноября погода без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в западных регионах – переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -1…+4°C, днем ​​+8…+13°C.

10 ноября На всей территории Украины будет держаться антициклон, ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью 0…+5°C, днем ​​+8…+13°C.

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