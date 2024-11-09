По прогнозам синоптиков, в воскресение, 10 ноября, погода в Одессе будет облачной с прояснениями.

Порадовав одесситов солнечным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Одессе покроется тучами, которые продержатся до вечера.

В Одессе и области синоптики прогнозируют облачность, местами возможны небольшие осадки.

"Ясно небо в Одессе будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков", - прогнозируют на sinoptik. ua.

Ветер северо-восточный, до 7,7 м/с, днем ​​порывы 6,1 м/с.

Температура ночью в Одессе ожидается 6-7 ​​°C, днем ​​6-11 °C.

К слову, первый серьезный снегопад в Украине возможен 15 ноября. Движущийся с юго-запада атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

16 ноября, непогода распространится на восточные, южные и центральные области, а также часть северных регионов, и местами снегопады могут быть интенсивными.

Кроме того, со снижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.

Несмотря на рост потребления энергии, в энергетической системе дефицита пока не наблюдается. Отключений электричества пока не планируется, сообщает эксперт Владимир Омельченко.

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