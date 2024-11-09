Порадовав одесситов солнечным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Одессе покроется тучами, которые продержатся до вечера.
В Одессе и области синоптики прогнозируют облачность, местами возможны небольшие осадки.
"Ясно небо в Одессе будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков", - прогнозируют на sinoptik. ua.
Ветер северо-восточный, до 7,7 м/с, днем порывы 6,1 м/с.
Температура ночью в Одессе ожидается 6-7 °C, днем 6-11 °C.
К слову, первый серьезный снегопад в Украине возможен 15 ноября. Движущийся с юго-запада атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.
16 ноября, непогода распространится на восточные, южные и центральные области, а также часть северных регионов, и местами снегопады могут быть интенсивными.
Кроме того, со снижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.
Несмотря на рост потребления энергии, в энергетической системе дефицита пока не наблюдается. Отключений электричества пока не планируется, сообщает эксперт Владимир Омельченко.
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