Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 13 ноября.

Погода 13 ноября в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день предвидятся только вечером.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков днем, вечером ожидается небольшой дождь, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вечером ожидается мелкий дождь", - прогнозируют синоптики.

Погода 13 ноября в Одессе ожидается с переменной облачностью, сильные осадки в этот день не предвидятся.

Ветер ночью северо-восточный, 3,8-5,1 м/с, днем переменные направления, 4,2-4,6 м/с.

Температура ночью 3-4°С тепла, днем 4-5°С.

В Одесской области ожидается также переменная облачность, без осадков.

На дорогах области ночью и утром возможна дымка, видимость 1-2 км.

К слову, первый снегопад в Украине ожидается 15 ноября.

Атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

Напомним, со снижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.

Несмотря на рост потребления энергии, в энергетической системе дефицита пока не наблюдается. Отключений электричества пока не планируется, сообщает эксперт Владимир Омельченко.

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