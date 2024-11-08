В Одесі з початку з'явилися тисячі біженців, багато хто з них залишився без дому та грошей.

Людям, які потребують допомоги, розповіли, як отримати гуманітарну допомогу в Одесі .

В Одесі відкрито багато центрів гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога надається ВПО, зареєстрованим у Єдиній інформаційній базі даних та одеситам, які перебувають у складних життєвих обставинах, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, пенсіонерам з мінімальними доходами.

Як подати заяву на одержання гуманітарної допомоги в Одесі?

Необхідно надати документи, що засвідчують особу. Переселенцям потрібно взяти із собою довідку ВПО.

Заяви приймають волонтери прямо у гуманітарних центрах, крім того, можна зателефонувати до гарячих ліній районних територіальних центрів соціального обслуговування.

Літнім людям та особам з інвалідністю передбачена доставка допомоги додому.

Як отримати гуманітарну допомогу в Одесі:

Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді харчових та гігієнічних наборів, одягу, взуття, білизни та побутових речей від благодійного фонду "Ранок Відродження".

Щоб отримати гуманітарну допомогу в Одесі, внутрішньо переміщеним особам потрібно заповнити форму на сайті організації.

Переселенці з маленькими дітьми в Одесі можуть отримати дитяче харчування від "Карітасу". Щоб отримати допомогу, батькам необхідно звернутися за адресою фонду: вулиця Генерала Петрова, 49. Фонд працює у будні з 11:00 до 17:00.

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