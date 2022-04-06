С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, некоторые бизнесмены Одесской области уехали в москву, оставив в Украине свое имущество, включая грузовую технику. Средства будут переданы на нужды ВСУ.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Грузовики бизнесменов-предателей послужат для нужд защитников города.

"Теперь грузовая техника, которая находилась в их собственности, будет передана Вооруженным силам Украины", - отметил Марченко.

Также глава ОВА рассказал, что вчера, 5 апреля, он провел встречу с руководителями ключевых сфер бизнеса, в ходе которой обсуждались нюансы работы в условиях военного времени. Одним из главных вопросов было сохранение рабочих мест и заработной платы работников.

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