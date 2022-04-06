Стало известно, какую угрозу Украине имеет активизация России своих войск в Приднестровье.

Объяснил это советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, вся активность так называемой "приднестровской армии" нужна России для того, чтобы одесские части не перебрасывались в направлении Херсона.

"Вообще проблему этого "гадюшника" давно нужно было бы решить, но здесь скорее мешает позиция некоторых европейских стран", – отметил Арестович.

"Эта армия не способна угрожать. С этими 1 400 несчастными российскими военными, которые сидят там", – сообщил Алексей Арестович.

Он добавил, что, несмотря на это, она способна выполнять главную функцию – сдерживать украинские подразделения и не давать перебрасывать их, чтобы не было угрозы Одессе. Пока они с этой задачей справляются.

"Однако Одессе ничего не угрожает кроме воздушного удара. Но он угрожает всей стране", – рассказал советник главы Офиса Президента.

Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.

Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.

Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.