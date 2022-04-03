Сьогодні в селі Красносілка Одеської області попрощалися з воїном ЗСУ Сергієм Шамутом. Він загинув 28 березня в бою за Маріуполь.

Про це повідомила голова Красносільської територіальної громади Марина Архирій.

Жителі Красносілки вийшли, щоб» живим коридором " зустріти свого захисника і з честю провести його в останню путь.

"Сергій загинув 28 березня в боях за звільнення міста-героя Маріуполя від російських окупантів. Хлопцеві був всього 21 рік. Однак він прийняв свідоме рішення про захист рідної землі. У нього залишився маленький син, дружина і мама", - йдеться в повідомленні.

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