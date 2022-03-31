На данный момент в Одесском областном центре занятости актуально 1312 рабочих мест.

Как передает издание "Любимый Город", самые востребованные по-прежнему сезонные работники на посевную. Трактористы, сеяльщики, разнорабочие занимают самый большой сегмент – 83% от всех вакансий.

На втором месте – социальная сфера. По 3% – это работники обслуживания транспорта – водители, механики, кондукторы; и младший медицинский персонал – санитары, медсестры, социальные работники.

Востребованы и учителя, особенно предметники для средних и старших классов.

«Социальная сфера просела, многие уехали, а ведь в охране здоровья и в образовании работают в основном женщины. Если у учителя еще есть возможность вести уроки удаленно, то уход за больными дистанционно не выполнить никак», – объяснила начальник отдела предоставления услуг работодателям Светлана Мельник.

Выросла по сравнению с прошлым годом и средняя зарплата с 7300 до 8400 гривен. На учёт как безработные с 24 февраля встали 1618 человек, общее количество на балансе службы занятости около 15 тысяч. Нашли свою работу через государственный сервис 1784 соискателя.

Топовые рекрутинговые сайты-поисковики практически дублируют вакансии. Около 500 рабочих мест в Одессе ждут своих специалистов. Здесь средняя зарплата выше и составляет 15400 гривен. Самые востребованные – айтишники, строители, менеджеры в сфере обслуживания и продавцы. По-прежнему популярностью пользуются и переводчики для брачных агентств. Есть и «экзотические» по меркам военного времени вакансии, как например, бич-бой на этот летний сезон в Затоке.

Напомним, в Одессе патрульные изымают автомобили: кто из водителей в зоне риска.

Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.