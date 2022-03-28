Турция помогла Николаеву и Одессе спастись в войне.
Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во время своего обращения 28 марта.
Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции будут успешными.
"Ровно месяц назад Турция очень помогла спокойно, без крика и без пафоса, закрыла свой канал, через который армада российских кораблей не зашла в Черное море", – пояснил Ким.
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С этих кораблей, рассказал председатель ОВА, должны были ракетами обстреливать Николаев и Одессу. Ким поблагодарил турецких партнеров за поддержку.
Отметим, по словам члена украинской делегации Давида Арахамии, переговоры в Турции должны стартовать утром 29 марта. По состоянию на 28 марта представители сторон еще в пути.
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