Турция помогла Николаеву и Одессе спастись в войне.

Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во время своего обращения 28 марта.

Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции будут успешными.

"Ровно месяц назад Турция очень помогла спокойно, без крика и без пафоса, закрыла свой канал, через который армада российских кораблей не зашла в Черное море", – пояснил Ким.

С этих кораблей, рассказал председатель ОВА, должны были ракетами обстреливать Николаев и Одессу. Ким поблагодарил турецких партнеров за поддержку.

Отметим, по словам члена украинской делегации Давида Арахамии, переговоры в Турции должны стартовать утром 29 марта. По состоянию на 28 марта представители сторон еще в пути.

Напомним, у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.