Оккупанты россии уже не имеют возможности наступления с моря против побережья Украины в Одесской и Николаевской областях

Об этом сообщает свежая сводка британской разведки в Украине.

Это связано с успешной атакой ВСУ на военные корабли в оккупированном Бердянске.

Отмечается, что за последнее время в размещении российских войск на временно оккупированных территориях Украины не было масштабных изменений.

Кроме недостаточного количества материально-технического обеспечения у российских подразделений нет боевого духа в связи с агрессивным сопротивление со стороны Украины.

Также россия продолжает поддерживать блокаду черноморского побережья Украины в Одесской и Николаевской областях, изолируя нашу страну от международной морской торговли.

"Российские военно-морские силы также продолжают наносить спорадические ракетные удары по объектам на всей территории Украины", — отмечают британские разведчики.

Напомним, украинские моряки смогут без проблем выехать заграницу для работы: приносили стране до миллиарда долларов в год.

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.