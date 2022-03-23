Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

"Помните, мы с вами накануне говорили, что морпехи, которые хотели штурмовать Одессу, гниют теперь под Николаевом и Мариуполем. Пришло еще одно хорошее известие: командира бригады морской пехоты, русской, наши уничтожили. Так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин, кто пытается убивать наших детей и нет им прощения», - заявил Братчук.

Ранее, напомним, представитель Одесской ОВА сообщил, что морпехи, которые должны были десантироваться на побережье Одессы, были уничтожены.

«И гниют под Николаевом и гниют под Мариуполем. И такова судьба каждого оккупанта. А остатки (тех подразделений – ред.) еще пойдут на корм черноморским бычкам", - отмечал он.

Также сообщалось, что бойцы полка «Азов» уничтожили вражеский катер пр.03160 "Раптор". Позже в Сети появилось видео.

Напомним, 21 марта украинские военные подбили корабль оккупантов у берегов Одессы. Также противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

"Враг давит ракетными ударами, давит психологически, потому что у него ничего не получается с Украиной. Он сдыхает, но имеет много железа, вот и стреляет. Что-то новое в этом есть?"- задал риторический вопрос Братчук.

Позже он подтвердил, что есть попадание в корабль противника.