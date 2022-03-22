Про це повідомив у Facebook речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише Politek.net.

«Друзі, тут інформація надійшла дуже цікава і дуже приємна, бо коли говориш про знищених окупантів, завжди приємно. Частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, спробувати, на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але, на щастя убитий, знищений і гниє під Миколаєвом і Мариіуполєм. І така доля у кожного окупанта. Ну а залишок тих так званих морських піхотинцев, що ще зараз бовтається, мов лайно у Чорному морі, теж на корм бичкам, але щось став переживати за бичків, щоб не отруїлися», - заявив Братчук.

Нагадаємо, 21 березня українські військові підбили корабель окупантів біля берегів Одеси. Також противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Ворог тисне ракетними ударами, тисне психологічно, тому що у нього нічого не виходить з Україною. Він здихає, але має багато заліза, ось і стріляє. Щось нове в цьому є?"- поставив риторичне запитання Братчук.

Пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель противника.