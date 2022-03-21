Інформацію підтвердив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише Politeka.net.

За його словами, вранці 21 березня противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Одеса. Мокша стріляє - всі в укриття! Відповідаємо - з них летить ганчір'я!"- написав Братчук на своїй сторінці в Facebook.

"Ворог тисне ракетними ударами, тисне психологічно, тому що у нього нічого не виходить з Україною. Він здихає, але має багато заліза, ось і стріляє. Щось нове в цьому є?"- поставив риторичне запитання Братчук.

Пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель противника. Відповідні кадри, зокрема, опублікував своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

В даний момент комунальні працівники допомагають рятувальникам розгрібати завали і ліквідувати наслідки обстрілу, повідомили в прес-службі міськради.