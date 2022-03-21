Информацию подтвердил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет Politeka.net.

По его словам, утром 21 марта противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

"Одесса. Мокша стреляет - все в укрытие! Отвечаем - из них летит ветошь!" – написал Братчук на своей странице в Facebook.

"Враг давит ракетными ударами, давит психологически, потому что у него ничего не выходит с Украиной. Он сдыхает, но имеет много железа, вот и стреляет. Что-то новое в этом есть?" – задал риторический вопрос Братчук.

Позже он подтвердил, что есть попадание в корабль противника. Соответствующие кадры, в частности, опубликовал своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

В данный момент коммунальные работники помогают спасателям разгребать завалы и ликвидировать последствия обстрела, сообщили в пресс-службе горсовета.