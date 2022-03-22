Об этом сообщил в Facebook представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет Politek.net.

"Друзья, здесь информация поступила очень интересная и очень приятная, потому что когда говоришь об уничтоженных оккупантах, всегда приятно. Частично тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению, не пошел ко дну, но, к счастью убит, уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем. И такая судьба у каждого оккупанта. Ну а остаток тех так называемых морских пихотинцев, что еще сейчас болтается, как д*рьмо в Черном море, тоже на корм бычкам, но что-то стал переживать за бычков, чтобы не отравились», - заявил Братчук.

Напомним, 21 марта украинские военные подбили корабль оккупантов у берегов Одессы. Также противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

"Враг давит ракетными ударами, давит психологически, потому что у него ничего не получается с Украиной. Он сдыхает, но имеет много железа, вот и стреляет. Что-то новое в этом есть?"- задал риторический вопрос Братчук.

Позже он подтвердил, что есть попадание в корабль противника.