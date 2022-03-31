Одесские патрульные продолжают изымать автомобили для нужд Вооруженных Сил Украины, у водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.
Управление транспортом под хмельком всегда угрожает, как безопасности водителя, который пренебрег установленными правилами дорожного движения, так и безопасности других участников дорожного движения.
«При обнаружении фактов управления транспортом в состоянии опьянения одесские патрульные складывают на водителя административные материалы, отстраняют его от управления и изымают транспорт. В дальнейшем такие автомобили полицейские передают военнослужащим. Водители помните, алкоголь и руль несовместимы!», — сообщили в патрульной полиции Одесской области.
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