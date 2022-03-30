Бывший футболист, а ныне тренер Игорь Шуховцев рассказал, чем в дни нападения рф на Украину живет Одесса

Об этом спортсмен поведал в интервью изданию Команда.

"Мы, как вся Украина. Собраны и мотивированы. Город стал, как один большой улей. Все куда-то едут, развозят лекарства и продукты, грузят песок, помогают территориальной обороне и армии. Одесская футбольная ассоциация, ветераны города — все задействованы в этом непрекращающемся процессе. Такую сплоченную Одессу, наверное, давно никто не видел", - говорит Шуховцев.

Он выразил уверенность, "если рашисты, не дай Бог, сунут сюда свой нос, то сто раз об этом пожалеют".

"Но ведь твари уже особо никуда не суются, а ведут подлую войну с помощью своего воздушного вооружения. На суше их бы в два счета перемололи.

Конечно, тревоги не утихают. Люди бегают в убежища, прячутся на паркингах. Но это ничто, в сравнении с тем, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах. Так что Одесса потерпит", - верит спортмен.

Напомним, в Одессе большое пополнение: сколько новых украинцев родилось на прошлой неделе.

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