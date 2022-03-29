На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 114 новорожденных, что на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.

В числе новорожденных украинцев – две пары близнецов.

Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 63. Также за неделю увидела свет 51 маленькая одесситка.

ребенок, новорожденный

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Лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 37 младенцев.

Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывют медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах и трудится для здоровья одесситов.

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