На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 114 новорожденных, что на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.

В числе новорожденных украинцев – две пары близнецов.

Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 63. Также за неделю увидела свет 51 маленькая одесситка.

Лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 37 младенцев.

Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывют медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах и трудится для здоровья одесситов.

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