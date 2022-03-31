В Одесской области ГБР и пограничники задержали четырех местных жителей.
Они организовали нелегальную переправку лиц призывного возраста в Молдову, выдавая их за волонтеров.
При этом дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного волонтера от 10 до 12 тыс. долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК.
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Напомним, в Одессе патрульные изымают автомобили: кто из водителей в зоне риска.
Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.
Также Politeka сообщала, что шторм разгуляется у берегов Одесчины: в регионе объявлен желтый уровень опасности.