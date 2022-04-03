Сегодня в селе Красноселка Одесской области попрощались с воином ВСУ Сергеем Шамутом. Он погиб 28 марта в бою за Мариуполь.

Об этом сообщила глава Красносельской территориальной громады Марина Архирий.

Жители Красноселки вышли, чтобы «живым коридором» встретить своего защитника и с честью провести его в последний путь.

"Сергей погиб 28 марта в боях за освобождение города-героя Мариуполя от российских оккупантов. Парню был всего 21 год. Однако он принял сознательное решение о защите родной земли. У него остался маленький сын, жена и мама", - говорится в сообщении.

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