Сегодня в селе Красноселка Одесской области попрощались с воином ВСУ Сергеем Шамутом. Он погиб 28 марта в бою за Мариуполь.
Об этом сообщила глава Красносельской территориальной громады Марина Архирий.
Жители Красноселки вышли, чтобы «живым коридором» встретить своего защитника и с честью провести его в последний путь.
"Сергей погиб 28 марта в боях за освобождение города-героя Мариуполя от российских оккупантов. Парню был всего 21 год. Однако он принял сознательное решение о защите родной земли. У него остался маленький сын, жена и мама", - говорится в сообщении.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Главное - не провоцировать россиян?": Подоляк показал европейцам кадры трагедии из Бучи
Угроза для Одессы из Приднестровья: к жителям обратились с просьбой
«Они посыпались»: Арестович сообщил о проблемах РФ и как долго Украине жить под бомбардировками
"Это геноцид, не иначе": в освобожденной Буче нашли тела замученных оккупантами мирных жителей
Напомним, мэр Одессы рассказал, почему штурм города невозможен.
А еще Politeka сообщала, что в Одесской области устроили вывоз призывников за вознаграждение
Также Politeka писала, что в центре занятости Одесчины рассказали об актуальных вакансиях