Как пишет Politeka.net, украинцы уже 36-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить противников, но и пойти в контрнаступление. Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, почему штурм города не возможен. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

Труханов отметил, что у него военное образование, ведь он закончил Одесское командное артиллерийское училище. И исходя из своих знаний мер добавил, что при высадке морского десанта необходим серьезный перевес.

"Атака с моря – это также большие потери. Этому всегда должны предшествовать либо авиационные удары, для того, чтобы смять нашу линию обороны, а потом только высаживать десант, либо артиллерийская подготовка", - отметил Труханов.

Также одесский глава добавил, что сейчас военные сдерживают вознесенское и николаевское направление. Ведь там труднее наступать и это помогает выстраивать оборону.

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