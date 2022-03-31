На Одесчине попрощались с погибшим в Николаеве морпехом Максимом Мельником.
Об этом сообщает издание "Думская"
Героя Украины местные жители провожали в последний путь на коленях в городе Ананьев.
Мельник погиб вследствие ракетного удара российских оккупантов по воинской части.Однако его личность удалось установить только на днях.
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В последний путь Максима провожали с воинскими почестями. Простится с ним пришли его дед, 80-летний Петр Мельник, который воспитывал будущего морпеха с детства и заменил ему отца, а также много местных жителей.
Напомним, в Одессе патрульные изымают автомобили: кто из водителей в зоне риска.
Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.
Также Politeka сообщала, что шторм разгуляется у берегов Одесчины: в регионе объявлен желтый уровень опасности.