На Одесчине попрощались с погибшим в Николаеве морпехом Максимом Мельником.

Об этом сообщает издание "Думская"

Героя Украины местные жители провожали в последний путь на коленях в городе Ананьев.

Мельник погиб вследствие ракетного удара российских оккупантов по воинской части.Однако его личность удалось установить только на днях.

В последний путь Максима провожали с воинскими почестями. Простится с ним пришли его дед, 80-летний Петр Мельник, который воспитывал будущего морпеха с детства и заменил ему отца, а также много местных жителей.

Напомним, в Одессе патрульные изымают автомобили: кто из водителей в зоне риска.

Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.

Также Politeka сообщала, что шторм разгуляется у берегов Одесчины: в регионе объявлен желтый уровень опасности.