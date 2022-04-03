Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси: "потоплять російські кораблі"

Британія наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі біля Одеси

Як повідомляє Times, Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити дану зброю і надати Україні, щоб захистити Одесу і зірвати плани путіна на півдні України.

Це також виключить можливість обстрілів прибережних міст з моря.

За словами Джонсона, британські протитанкові ракети вже використовувалися при обороні Києва і це дало відчутний результат.

Нагадаємо, ворог атакував Одесу, випущено кілька ракет: зафіксовано пожежі.

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