Британия настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами, которые потопят российские военные корабли у Одессы
Как сообщает Times, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил министрам о желании закупить данное оружие и предоставить Украине, чтобы защитить Одессу и сорвать планы путина на юге Украины.
Это также исключит возможность обстрелов прибрежных городов с моря.
По словам Джонсона, британские противотанковые ракеты уже использовались при обороне Киева и это дало ощутимый результат.
Напомним, враг атаковал Одессу, выпущено несколько ракет: зафиксированы пожары.
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