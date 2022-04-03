Британия настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами, которые потопят российские военные корабли у Одессы

Как сообщает Times, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил министрам о желании закупить данное оружие и предоставить Украине, чтобы защитить Одессу и сорвать планы путина на юге Украины.

Это также исключит возможность обстрелов прибрежных городов с моря.

По словам Джонсона, британские противотанковые ракеты уже использовались при обороне Киева и это дало ощутимый результат.

Напомним, враг атаковал Одессу, выпущено несколько ракет: зафиксированы пожары.

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