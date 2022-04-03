Ворог атакував Одесу, випущено кілька ракет: зафіксовано пожежі

Російські окупанти під ранок 3 квітня влаштували атаку на Одесу. Жителів міста закликали не залишати бомбосховища.
Про це в Facebook повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук. На Telegram-каналі мерії міста уточнюється, що було випущено кілька ракет.
"Х * й ворожини вам, а не Одесу. Будьте ввічливі, одесити, побудьте в укритті. Ми вистоїмо. Ворогам-пекло", - написав Братчук.
За даними мерії, частина ракет була збита засобами протиповітряної оборони. У деяких районах зафіксовані пожежі.
Нагадаємо, мер Одеси розповів, чому штурм міста неможливий.
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