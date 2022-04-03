Российские оккупанты под утро 3 апреля устроили атаку на Одессу. Жителей города призвали не покидать бомбоубежища.
Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. На Telegram-канале мэрии города уточняется, что было выпущено несколько ракет.
"Х*й вражины вам, а не Одессу. Будьте вежливы, одесситы, побудьте в укрытии. Мы выстоим. Врагам – ад", – написал Братчук.
По данным мэрии, часть ракет была сбита средствами противовоздушной обороны. В некоторых районах зафиксированы пожары.
Напомним, мэр Одессы рассказал, почему штурм города невозможен.
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