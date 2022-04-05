Вероятность вторжения на территорию Одесчины со стороны так называемой «ПМР» крайне невысокая.
Такую уверенность выразил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Об этом он сообщил в очередном обращении к одесситам.
По словам Братчука, враг продолжает проводить воздушную разведку и пытается угрожать с моря, с воздуха и с суходола.
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«К слову, многие спрашивают: что там у нас в Приднестровье?.. Я уже отвечал на этот вопрос: Приднестровье – это временно оккупированная российскими войсками территория Молдовы. А что касается того контингента, который называется там такой себе «армией ПМР», или так называемый российский миротворческий контингент, то моральное состояние этого войска на днях уже проявилось: они обрадовались, что не надо идти, по крайней мере пока что, в мясорубку и становиться фаршем при помощи Вооруженных сил Украины… Но пусть только попробуют, если будет такое желание – ударить по нам. Они ударят, а мы врежем – мало не покажется», – заявил Братчук.
Также он заверил, что ситуация на этом направлении под контролем.
Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.
Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.