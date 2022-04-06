Российские войска продолжают вести воздушную разведку над Одесской областью.
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку", – отметил Братчук.
По его словам, в области работают украинские силы ПВО и Силы обороны города и области, которые проводят боевые задания и осуществляют соответствующие оборонные операции.
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"Мы врежем": Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья
"Мы работаем для фронта, работаем для победы", – добавил Братчук.
Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.
Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.
Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.