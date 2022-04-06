В среду, 6 апреля, Одессу неожиданно накрыло плотной кисеей со стороны моря — местные жители обеспокоены, что это может быть.

Издание "Телеграф" собрало фото и видео с места событий.

Отмечается, что дымка появилась около обеда и стала очень быстро наползать на территорию всего города.

Одесситы говорят, что в воздухе ничем не пахнет, но скорость распространения плотной воздушной завесы их все равно озадачила, поэтому уже есть предположение, что на самом деле это дым и в море что-то горит.

Позже объяснение этому явлению дали синоптики.

«Такое явление наблюдается из-за температурного контраста: вода в море сейчас +6 градусов, а воздуха – более +10. Когда холодный поток воздуха с моря достигает города, образуется такой туман. Явление продержится пока направление ветра не изменится», — объяснила синоптик Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, некоторые бизнесмены Одесской области уехали в москву, оставив в Украине свое имущество, включая грузовую технику. Средства будут переданы на нужды ВСУ.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Отметим, что оккупанты активизировались в воздухе над Одесской областью: Братчук объяснил ситуацию.

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Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.