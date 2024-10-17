Національна комісія з державного регулювання енергетики та комунальних послуг оголосила про наміри переглянути тарифи на електроенергію

Тарифи для одеситів можуть змінитися вже з 30 жовтня.

Як зазначають в проекті ухвали Національної комісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг, є два основні аргументи на користь підвищення тарифів. Перший стосується фінансових потреб енергетичних компаній, які потерпають від збитків, завданих російськими обстрілами. Ці компанії потребують додаткових коштів для відновлення та підтримки стабільної роботи, адже руйнування інфраструктури серйозно вплинули на їхню діяльність.

Другий аргумент пов’язаний із необхідністю вирівняти ціни на електроенергію в Україні з цінами на закордонних ринках. Це має на меті зробити український ринок більш привабливим для купівлі балансуючих потужностей з Європейського Союзу, що, в свою чергу, повинно позитивно вплинути на енергетичну безпеку країни.

Пропоновані зміни стосуються ринку на добу вперед. Згідно з проектом, нові тарифи мають виглядати наступним чином: з 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·год

Мінімальна цінова межа становитиме 10 грн/МВт·год. Важливо зазначити, що тарифи на балансуючий ринок залишаться незмінними, що дає деяке полегшення для споживачів, які стикаються з постійним ростом цін.

Останні новини України:

Масова бійка сталася в Одесі, люди в камуфляжі накинулись на цивільних: в ТЦК повідомили, що сталося

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати