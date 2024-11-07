Один із найпростіших способів дізнатися, чи має ваш смартфон 5G, — це зайти в інтернет і перевірити його там, перед тим, як підключитися до 5G в Одесі.
Ви знайдете безліч технічних веб-сайтів, які допоможуть вам у цьому.
Крім того, ви також можете звернутися до офіційного веб-сайту виробника вашого смартфона.
Як вручну перевірити підтримку 5G на телефонах Android?
Знайдіть програму «Налаштування» на вашому телефоні Android. Відкрийте програму.
Тепер знайдіть опцію «Wi-Fi та мережа». Ви можете або прокрутити і перевірити, або написати те саме в рядку пошуку вгорі. Натисніть на "Wi-Fi та мережу".
Виберіть «SIM-картка та мережа».
Ви побачите заголовок «Переважна мережа». Якщо у списку вказано 5G, телефон готовий до 5G.
Як вручну перевірити, чи сумісний iPhone з 5G?
Знайдіть програму «Параметри» на своєму телефоні.
Тепер натисніть на опцію «стільниковий зв'язок/мобільні дані».
Ви побачите такі параметри, як «Роумінг даних», «Режим даних» та «Голос та дані».
Натисніть на Voice & Data. Якщо ви бачите там 5G як опцію, телефон підтримує 5G.
Як підключитись до 5G в Одесі?
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск пілотного проекту щодо впровадження 5G зв'язку у трьох містах України.
За інформацією ЗМІ, першим містом, де пройде тестування мережі 5G , стане Львів. Потім планується масштабувати проект на Київ та Одесу.
"Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - заявив Федоров.
Джерело: epravda .
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