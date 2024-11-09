За прогнозами синоптиків, у неділю, 10 листопада, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями.

Порадувавши одеситів сонячним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Одесі покриється хмарами , які протримаються до вечора.

В Одесі та області синоптики прогнозують хмарність, місцями можливі невеликі опади.

"Зрозуміло, небо в Одесі буде лише вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів", - прогнозують на sinoptik. ua.

Вітер північно-східний, до 7,7 м/с, вдень пориви 6,1 м/с.

Температура вночі в Одесі очікується 6-7°C, вдень 6-11°C.

До речі, перший серйозний снігопад в Україні можливий 15 листопада. Атмосферний фронт, що рухається з південного заходу, принесе сніг на Буковину і Прикарпаття вранці 15 числа, а до вечора снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

16 листопада негода пошириться на східні, південні та центральні області, а також частину північних регіонів, і місцями снігопади можуть бути інтенсивними.

Крім того, зі зниженням температури за вікном українці почнуть витрачати більше електроенергії та газу для опалення своїх будинків.

Незважаючи на зростання споживання енергії, в енергетичній системі дефіциту поки що не спостерігається. Відключень електрики поки що не планується, повідомляє експерт Володимир Омельченко.

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