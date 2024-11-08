В Україні готуються до нових графіків відключень електроенергії, експерти поділилися думками, коли почнуть вимикати світло, зокрема, в Одесі.

З початком опалювального періоду в Україні споживання електроенергії зросте та уникнути дефіциту не вдасться, дізнайтеся, коли почнуть вимикати світло в Одесі.

Про ситуацію у енергосистемі Україні та прогнозами щодо відключень світла розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За словами експерта, при температурі від 0 до -5 градусів, ситуація зі світлом, у тому числі в Одесі, буде хиткою, тому саме у цей період можливі відключення світла, які можуть тривати від 2 до 4 годин максимум.

Проте, у випадку, якщо температура повітря опуститься нижче і будуть морози, що триватимуть два-три тижні — відключення можуть бути до 8 годин.

Як повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко якщо й надалі ворог буде запускати "шахеди" на локальному рівні, то жодних змін не буде.

За такого сценарію ситуація зі світлом, зокрема в Одесі, буде стабільною значну частину листопада.

Проте, коли температура знизиться та почнеться опалювальний сезон в Одесі, споживання значно зросте.

"Безумовно, дефіциту електроенергії нам неможливо буде уникнути. Він буде. І буде в пікові години — вечірні, з 6 до 11 вечора", — прогнозує Омельченко.

Джерело: Новини.Live, hromadske.

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