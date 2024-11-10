У Одесі 11 листопада очікується сонячна погода, у другій половині дня на небі можуть з'явитися хмари, але увечері знову буде ясно.

Синоптики дали докладний прогноз погоди в Одесі та області на 11 листопада 2024 року, дізнайтесь, яким буде цей день.

Прогноз погоди на Одещині 11 листопада з'явився на сайті sinoptik.

Вранці у Одесі небо буде ясним, таким воно й залишиться протягом усього дня. Без опадів у цей день.

"В Одесі ранкове прояснення не зробить великої погоди на тлі хмарного дня. Без опадів", - прогнозують синоптики погоду в Одесі на 11 листопада.

11 листопада погода в Одесі та області порадує українців.

Температура вночі коливатиметься в районі 3 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 9 градусів.

До речі, перший снігопад в Україні очікується 15 листопада.

Атмосферний фронт принесе сніг на Буковину та Прикарпаття вранці 15 числа, а надвечір снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

Нагадаємо, зі зниженням температури за вікном українці почнуть витрачати більше електроенергії та газу для опалення своїх будинків.

Незважаючи на зростання споживання енергії, в енергетичній системі дефіциту поки що не спостерігається. Відключень електрики поки що не планується, повідомляє експерт Володимир Омельченко.

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