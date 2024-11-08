Синоптики дали прогноз погоди в Одесі та області на 9 листопада, дізнайтесь, яким буде цей день.

В Одесі погода 9 листопада буде хмарно із проясненнями, очікуються дощі, які закінчаться ближче до середини дня.

Вночі та вранці місцями може бути невеликий дощ, удень без істотних опадів.

Більше опадів не очікуються, прогнозують синоптики погоду в Одесі 9 листопада.

Вітер північно-східний, 4,8-6,3 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 6-8°С. В Одесі та області також весь день 9 листопада буде хмарно із проясненнями.

До речі, до кінця тижня в Україні зберігається суха та відносно тепла погода, проте наступного тижня на нас очікує потужна хвиля снігопадів.

10 листопада на всій території України триматиметься антициклон, очікується мінлива хмарність без опадів.

Температура вночі 0…+5°C, вдень +8…+13°C.

Перший серйозний снігопад в Україні можливий 15 листопада. Атмосферний фронт, що рухається з південного заходу, принесе сніг на Буковину і Прикарпаття вранці 15 числа, а до вечора снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

16 листопада негода пошириться на східні, південні та центральні області, а також частину північних регіонів, і місцями снігопади можуть бути інтенсивними.

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