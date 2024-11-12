Синоптики дали прогноз погоди в Одесі та області на 13 листопада.

Погода 13 листопада в Одесі очікується мінлива хмарність, опади у цей день прогнозуються лише ввечері.

Протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів вдень, увечері очікується невеликий дощ, повідомили на сайті sinoptik.ua.

"В Одесі упродовж усього дня буде хмарна погода. Увечері очікується дрібний дощ", - прогнозують синоптики.

Погода 13 листопада в Одесі очікується мінлива хмарність, сильні опади в цей день не передбачаються.

Вітер уночі північно-східний, 3,8-5,1 м/с, удень мінливі напрямки, 4,2-4,6 м/с.

Температура вночі 3-4°С, вдень 4-5°С.

На Одещині очікується мінлива хмарність, без опадів.

На дорогах області вночі та вранці можлива димка, видимість 1-2 км.

До речі, перший снігопад в Україні очікується 15 листопада.

Атмосферний фронт принесе сніг на Буковину та Прикарпаття вранці 15 числа, а надвечір снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

Нагадаємо, зі зниженням температури за вікном українці почнуть витрачати більше електроенергії та газу для опалення своїх будинків.

Незважаючи на зростання споживання енергії, в енергетичній системі дефіциту поки що не спостерігається. Відключень електрики поки що не планується, повідомляє експерт Володимир Омельченко.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.