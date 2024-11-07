В Одесі погода в листопаді очікується відносно теплою, температура повітря у регіоні буде вищою, ніж в інших областях України.

Дізнайтеся, якою буде погода в Одесі 8 листопада 2024 року та чи буде штормовий вітер у цей день.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, погода 8 листопада 2024 в Одесі та області буде різною

"Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається. Цей день буде стабільно прохолодним", - прогнозують синоптики.

Погода в Одесі на 8 листопада: вдень в Одесі температура повітря прогріється до +13°, вночі до +6°

Загалом, у листопаді в Одесі обіцяють п'ять сонячних днів: 7, 10, 12, 16, 22 листопада, загалом цього місяця буде хмарно.

До слова, у більшості областей України очікується посилення вітру до небезпечних значень, а також різкі коливання атмосферного тиску та опади у змішаній формі.

8 листопада (п’ятниця): Погода по всій Україні, в тому числі в Одесі залишиться без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на сході — західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +8…+13 °C.

9 листопада погода без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у західних регіонах — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +8…+13 °C.

10 листопада На всій території України утримуватиметься антициклон, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 0…+5 °C, вдень +8…+13 °C.

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