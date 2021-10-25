В Одесі склалася катастрофічна ситуація з коронавірусом, такого не було за всі роки пандемії.

Про це заявила волонтер і глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова в ефірі 24 каналу .

Вона стверджує, всі лікарні в місті заповнені важкими пацієнтами з COVID-19, через що страждають інші хворі, які не заражені вірусом.

Ножевнікова розповіла моторошний випадок, свідком якого стала.

Волонтер каже, що на її очах помер чоловік від інсульту, якому просто не могли знайти вільного місця в лікарні.

Вона зазначила, що він не був заражений коронавірусом

«Але ось останніми зайняті всі ліжка", - повідомила вона.

Раніше ми повідомляли, Одеська область вже тиждень перебуває в" червоній " карантинній зоні, але ситуацію це не поліпшило, Регіон як і раніше знаходиться в лідерах за кількістю заражень і жертвам від ковіда.

Зокрема, за минулу добу діагноз covid-19 підтвердили 1 262 жителям Одеської області, померли від наслідків вірусу 34 людини.

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