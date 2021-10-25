В Одесі склалася катастрофічна ситуація з коронавірусом, такого не було за всі роки пандемії.
Про це заявила волонтер і глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова в ефірі
Вона стверджує, всі лікарні в місті заповнені важкими пацієнтами з COVID-19, через що страждають інші хворі, які не заражені вірусом.
Ножевнікова розповіла моторошний випадок, свідком якого стала.
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Волонтер каже, що на її очах помер чоловік від інсульту, якому просто не могли знайти вільного місця в лікарні.
Вона зазначила, що він не був заражений коронавірусом
«Але ось останніми зайняті всі ліжка", - повідомила вона.
Раніше ми повідомляли, Одеська область вже тиждень перебуває в" червоній " карантинній зоні, але ситуацію це не поліпшило, Регіон як і раніше знаходиться в лідерах за кількістю заражень і жертвам від ковіда.
Зокрема, за минулу добу діагноз covid-19 підтвердили 1 262 жителям Одеської області, померли від наслідків вірусу 34 людини.
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