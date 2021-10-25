В Одессе сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом, такого не было за все годы пандемии.
Об этом заявила волонтер и глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова в эфире
Она утверждает, все больницы в городе заполнены тяжелыми пациентами с COVID-19, из-за чего страдают другие заболевшие, которые не заражены вирусом.
Ножевникова рассказала жуткий случай, свидетелем которого стала.
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Волонтер говорит, что на ее глазах скончался мужчина от инсульта, которому просто не могли найти свободного места в больнице.
Она отметила, что он не был заражен коронавирусом
«Но вот последними заняты все кровати", – сообщила она.
Ранее мы сообщали, Одесская область уже неделю пребывает в "красной" карантинной зоне, но ситуацию это не улучшило, регион по-прежнему находится в лидерах по числу заражений и жертвам от ковида.
В частности, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 1 262 жителям Одесской области, скончались от последствий вируса 34 человека.
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