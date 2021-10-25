В Одессе сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом, такого не было за все годы пандемии.

Об этом заявила волонтер и глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова в эфире 24 канала .

Она утверждает, все больницы в городе заполнены тяжелыми пациентами с COVID-19, из-за чего страдают другие заболевшие, которые не заражены вирусом.

Ножевникова рассказала жуткий случай, свидетелем которого стала.

Волонтер говорит, что на ее глазах скончался мужчина от инсульта, которому просто не могли найти свободного места в больнице.

Она отметила, что он не был заражен коронавирусом

«Но вот последними заняты все кровати", – сообщила она.

Ранее мы сообщали, Одесская область уже неделю пребывает в "красной" карантинной зоне, но ситуацию это не улучшило, регион по-прежнему находится в лидерах по числу заражений и жертвам от ковида.

В частности, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 1 262 жителям Одесской области, скончались от последствий вируса 34 человека.

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