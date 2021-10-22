В Одесской области около полутора тысяч заболевших выявлено за одни сутки, при этом скончались почти полсотни человек.

Одесский регион несмотря на «красную зону» продолжает оставаться в лидерах по COVID-19, передает Politeka.net.

По данным МОЗ Украины, за минувшие сутки в области было зарегистрировано1484 новых заражений. Также зафиксировали 45 летальных случаев, вызванных осложнениями COVID-19 — это самый большой показатель среди всех регионов Украины.

Всего по состоянию на 22 октября в Одесской области зарегистрировано 177 648 случаев заболевания COVID-19. Из них 146 537 пациентов считаются выздоровевшими. Также за время пандемии в Одесской области было зарегистрировано 3 746 летальных случаев в следствии осложнений от COVID-19.

Ранее мы сообщали, с 21 октября на прямо на вокзале открылись пункты по вакцинации от COVID-19. Мобильные бригады будут делать прививки с 11:00 до 17:00 всем желающим.

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