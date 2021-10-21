В Одессе родственники умерших от коронавируса не спешат забирать тела из больниц - бояться заразиться.
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Из-за высокой смертности в Одессе столкнулись с еще одной острой проблемой – это переполненные морги.
Ритуальщики говорят, что сейчас смертность от ковида выросла в 4 раза по сравнению с прошлым месяцем.
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«Например, вчера только из одной больницы вывезли сразу 7-8 черных мешков на колясках. Это только одно медучреждение! Смертность выросла в 4 раза по сравнению с прошлым месяцем, а родственники даже не спешат забирать тела погибших из моргов – боятся заразиться», - сообщили они.
Отделения в больницах, которые исследуют тела жертв коронавируса, также переполнены, как и морги. Не хватает патологоанатомов.
«Там действительно негде уже складывать тела. Морозильные камеры полностью заполнены", - рассказали ритуальщики.
Сотрудники ритуальных служб пожаловались, что иногда просто физически невозможно перевозить такое количество тел за один день, поэтому тела остаются на следующие сутки.
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