Центры массовой вакцинации будут работать в будние

В Одессе уже несколько дней подряд наблюдается просто огромный наплыв желающих вакцинироваться.

Прививочный бум связан с тем, что с 18 октября Одесса попала в «красную зону» карантина и теперь невакцинированные не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры, а также их не пустят в другие области Украины.

Наличие паспорта вакцинации в новых условиях дает эти привилегии.

На выходные многие одесситы отправились на иммунизацию в торговые центры, из-за чего там образовались огромные очереди.

Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.

Как сообщил директор Горздрава Левон Никогосян, центры массовой вакцинации продолжат свою работу в будние дни.

В частности, со среды, 20 октября, будут работать центры вакцинации на Таирова, Черемушках и поселке Котовского:

- в ТРЦ "Сити-центр" на п-те Небесной сотни, 32;

- в издательстве "Черноморье" на пл. Деревянко, 1;

- в ТРЦ "Сити-центр-Котовский" на ул. Ойстраха, 32.

По данным чиновница, всего за два дня центры вакцинации и мобильные группы сделали более 20 тысяч прививок, притом что перед этим за выходные делалось 8-10 тысяч уколов.

Напомним, что одесситов предупредили о вакцинации детей от COVID-19: известно, с какого возраста

Как сообщала Politeka, в Одессе вирус массово заражает беременных: сколько уже больных

Также Politeka писала, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесской области: "Симптомы схожи с COVID-19"