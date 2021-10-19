В Одессе уже несколько дней подряд наблюдается просто огромный наплыв желающих вакцинироваться.
Прививочный бум связан с тем, что с 18 октября Одесса попала в «красную зону» карантина и теперь невакцинированные не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры, а также их не пустят в другие области Украины.
Наличие паспорта вакцинации в новых условиях дает эти привилегии.
На выходные многие одесситы отправились на иммунизацию в торговые центры, из-за чего там образовались огромные очереди.
Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.
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Как сообщил директор Горздрава Левон Никогосян, центры массовой вакцинации продолжат свою работу в будние дни.
В частности, со среды, 20 октября, будут работать центры вакцинации на Таирова, Черемушках и поселке Котовского:
- в ТРЦ "Сити-центр" на п-те Небесной сотни, 32;
- в издательстве "Черноморье" на пл. Деревянко, 1;
- в ТРЦ "Сити-центр-Котовский" на ул. Ойстраха, 32.
По данным чиновница, всего за два дня центры вакцинации и мобильные группы сделали более 20 тысяч прививок, притом что перед этим за выходные делалось 8-10 тысяч уколов.
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