В Одесской области стали чаще болеть не только коронавирусом, но и другими ОРВИ, которые имеют похожие симптомы.

Заболевшие не обращаются за медицинской помощью, что усугубляет и без того сложную ситуацию. Такое заявление в ходе брифинга в ОГА сделал главный санврач Одесской области Виталий Гончаров, пишут местные СМИ в понедельник, 18 октября.

Гончаров отметил, что люди болеют помимо коронавирусной инфекцией рино-, бока-, РС-вирусами, у которых имеются схожие симптомы. Заболевшие не обращаются к медикам, а инфицируют своих близких и окружающих.

«Уже имеем превышение эпидемического порога на 12%», - уточнил он.

Санитарный врач также назвал основные причины роста заболеваемости COVID-19 и другими респираторными инфекциями. По его мнению, это несоблюдение карантинных ограничений, нарушение самоизоляции больными и наплыв приезжих на праздники и выходные дни.

По состоянию на утро, 18 октября, в Одесской области зафиксировали еще 1 367 новых случая заражения Сovid-19.

Одесские чиновники утверждают, что смертность сейчас выше, чем весной или прошлой осенью. По данным вице-мэра Одессы Светланы Бедреги, за последнюю неделю только непосредственно от COVID-19 умерли 100 одесситов, что соответствует пиковым показателям апреля.

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